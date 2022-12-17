Эксперт объяснил, как продление льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости
Брокер Ракута назвал мудрым решение о продление льготной ипотеки
Благодаря компромиссному решению в целом Минстроя и Минфина получилось продлить программу льготной ипотеки на полтора года. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Он объяснил, как продление этой программы повлияет на рынок недвижимости.
По словам эксперта, в последний месяц были очень жаркие дискуссии о закрытии льготной программы. Однако застройщики боялись, что спрос сильно упадёт и рынок первичной недвижимости стагнирует. Однако власти приняли мудрое решение поднять ставку, но Ракута сомневается, что она повысится ровно на 1%. По его прогнозам, учитывая дисконты банков, скидки и другие факторы, получится 0,7–0,8%. Кроме того, расширяется программа семейной ипотеки. У россиян с двумя детьми будет возможность её взять под низкую ставку 5%.
"То есть, с одной стороны, мы получили удорожание стоимости ипотеки, но с другой — некий баланс. И это решение компромиссное. Потому что льготная ипотека не будет вечной и ставка, скорее всего, будет расти", — сказал брокер.
Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. По словам главы государства, после скачков ипотечной ставки в апреле и марте до 12% по его поручению она снизилась до 7%. Накануне премьер Михаил Мишустин поручил до 20 декабря внести в кабмин документы для обновления льготной ипотеки.
ТАСС / Роман Пименов