Эксперт объяснил, как продление льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости

Благодаря компромиссному решению в целом Минстроя и Минфина получилось продлить программу льготной ипотеки на полтора года. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Он объяснил, как продление этой программы повлияет на рынок недвижимости.

По словам эксперта, в последний месяц были очень жаркие дискуссии о закрытии льготной программы. Однако застройщики боялись, что спрос сильно упадёт и рынок первичной недвижимости стагнирует. Однако власти приняли мудрое решение поднять ставку, но Ракута сомневается, что она повысится ровно на 1%. По его прогнозам, учитывая дисконты банков, скидки и другие факторы, получится 0,7–0,8%. Кроме того, расширяется программа семейной ипотеки. У россиян с двумя детьми будет возможность её взять под низкую ставку 5%.