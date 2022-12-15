Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 17:51

В Госдуме назвали востребованной программу льготной ипотеки среди россиян

Депутат Бессараб сообщила о запросе в обществе на программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки среди граждан РФ остаётся востребованной. Об этом в беседе с RT заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Множество российских семей прибегает к ней. Поэтому общественное мнение заключается в том, что эту программу, как и программы материнского капитала и поддержки многодетных по частичной оплате ипотечного кредита, необходимо продлевать", — сказала она.

По словам политика, президент РФ Владимир Путин видит запрос общества и реагирует на него, а это, в свою очередь, очень значимо для россиян и действительности страны с учётом проблем, которые создаёт давление Запада. Бессараб подчеркнула, что поддержка молодых семей в желании иметь собственное жильё — задел будущего, который позволит улучшить качество жизни граждан нашего государства.

Жителям новых регионов предоставят ипотеку для строительства под 2%
Жителям новых регионов предоставят ипотеку для строительства под 2%

Ранее Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. По словам главы государства, после скачков ипотечной ставки в апреле и марте до 12% по его поручению она снизилась до 7%.

BannerImage

ТАСС / Антон Новодережкин

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar