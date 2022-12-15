Генпрокуратура утвердила обвинение против журналиста Невзорова в дискредитации ВС РФ

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова <...> После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров, находясь за пределами РФ, выражал несогласие со спецоперацией на Украине и на фоне своей политической ненависти публиковал ложные данные о действиях российских военных в Мариуполе и в украинской Буче. Эти публикации были размещены во всех основных соцсетях журналиста.

Невзоров был объявлен в международный розыск. Учитывая, что реальная возможность участия журналиста в уголовном деле отсутствует, рассмотрение материалов и вынесение приговора будет осуществляться заочно. Процесс проведёт Басманный суд Москвы.