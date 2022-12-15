Экс-футболист сборной Ирландии: Мбаппе не годится даже шнуровать бутсы Месси

Бывший полузащитник сборной Ирландии и лондонского "Челси" Дэмьен Дафф сравнил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе и звезду аргентинской национальной команды Лионеля Месси, заявив о явном превосходстве второго. Об этом сообщает RTE.

"Насколько хорош Месси? Его лучшая версия была, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет, Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать", — заявил Дафф.

По словам экс-игрока сборной Ирландии, Мбаппе до сих пор и близко не подобрался к тому уровню игры, который демонстрирует Месси.