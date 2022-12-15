Житель Старого Оскола привязал к машине пса, разозлил местных жителей и заинтересовал полицию

В Старом Осколе 72-летний пенсионер выбрал достаточно жестокий способ, чтобы избавиться от щенка, привязав его к авто. В результате неравнодушные спасли собаку, а по итогам её осмотра полицейские примут процессуальное решение в отношении мужчины.

Пенсионер в Старом Осколе привязал собаку к машине. Видео © LIFE

По словам источника Лайфа, мужчина привязал питомца к легковой машине и на большой скорости протащил его по асфальту. Увидев это, местные жители перегородили дорогу пенсионеру и попытались забрать собаку, однако старик бросил пса в багажник и уехал. Позднее автомобилисты нашли животное на обочине. Местные жители сразу же примчались на это место, покормили собаку и приютили.





Этот случай дошёл до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он поручил и.о. начальника УМВД России по Старому Осколу в кратчайшие сроки найти пенсионера. Позднее пресс-служба ведомства сообщила, что личность мужчины установлена.

"В настоящее время автомобилист установлен и опрошен. Им оказался 72-летний местный житель. Мужчина пояснил, что таким образом хотел избавиться от надоевшего домашнего животного и увезти его из дома. После осмотра собаки специалистами будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.