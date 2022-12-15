Путин поддержал идею Голиковой о перераспределении средств на нацпроекты
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой передавать денежные средства на национальные проекты от отстающих регионов успевающим.
"Поддерживаю ваше предложение. <…> Если вовремя не сделали, ну что же! Значит, надо передавать финансирование тем, кто умеет организовать работу", — прокомментировал он инициативу на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил кабмину подготовить меры по увеличению рождаемости в РФ. По словам российского лидера, в стране удалось сократить смертность и преодолеть последствия пандемии коронавируса, однако все эти достижения были сведены на нет из-за резкого снижения рождаемости.