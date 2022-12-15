Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 14:16

Путин поддержал идею Голиковой о перераспределении средств на нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой передавать денежные средства на национальные проекты от отстающих регионов успевающим.

"Поддерживаю ваше предложение. <…> Если вовремя не сделали, ну что же! Значит, надо передавать финансирование тем, кто умеет организовать работу", — прокомментировал он инициативу на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил кабмину подготовить меры по увеличению рождаемости в РФ. По словам российского лидера, в стране удалось сократить смертность и преодолеть последствия пандемии коронавируса, однако все эти достижения были сведены на нет из-за резкого снижения рождаемости.

Обложка ©

Кremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров