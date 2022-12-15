Сотрудники аэродрома на Чукотке сняли сногсшибательное видео в эпицентре снежной бури

Анадырь накрыла снежная буря, порывы ветра достигают 30 м/с. С невыносимыми погодными условиями пытаются справиться не только местные жители, но и сотрудники аэродрома. Так, один из работников снял на видео, как провожает коллегу на улицу. Впечатляющие кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Сотрудник аэродрома в Анадыре проводил коллегу на улицу в снежную бурю. Видео © LIFE

"Готов? Давай. Веди себя хорошо, соблюдай технику безопасности, далеко не уходи. Тридцать семь метров [в секунду], я вам скажу, не шутки. Вообще находиться на улице небезопасно", — сказал один из работников и призвал коллегу вернуться.

Автор видео подчеркнул, что в таких погодных условиях можно передвигаться только очень медленно и осторожно — ползком. Его отважный коллега периодически падал из-за того, что поскальзывался на льду. Ветер на улице также сшибал его с ног. Однако сотрудники с юмором реагируют на этот "зимний ад" и называют происходящее "колонизацией Марса".