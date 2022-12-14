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14 декабря, 06:19

Опубликованы видео с последствиями мощного снегопада в Москве, который пришёл на смену дождям

В Москву на смену тропическим дождям пришёл мощный снегопад

Как и прогнозировали синоптики, на смену тропическим дождям в Москву пришёл сильный снегопад. Столичные улицы и дороги за ночь накрыло белым покрывалом. И пока москвичи радуются предновогодним сугробам, некоторые водители уже ощутили все "прелести" зимы — в столице уже с утра пробки 9 баллов. Кроме того, ситуацию на дорогах усложняют скопления машин, образовавшиеся из-за ДТП.

ДТП из-за сильнейшего снегопада в Москве. Видео © Telegram / SHOT / "ЯП-События" / VK / ЦАО префектура

"На дорогах уже 9 баллов — большая загруженность для утреннего часа пик. Просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях", — предупреждает столичный Дептранс.

  • Очередь на остановке общественного транспорта. Фото © VK / Балашиха | Бла-Блашиха онлайн
    Очередь на остановке общественного транспорта. Фото © VK / Балашиха | Бла-Блашиха онлайн
  • Очередь на остановке общественного транспорта. Фото © VK / Балашиха | Бла-Блашиха онлайн
    Очередь на остановке общественного транспорта. Фото © VK / Балашиха | Бла-Блашиха онлайн
  • Выпавший в столице снег мешает движению транспорта. Фото © VK / Татьяна Дубровина
    Выпавший в столице снег мешает движению транспорта. Фото © VK / Татьяна Дубровина
  • Выпавший в столице снег мешает движению транспорта. Фото © VK / Татьяна Дубровина
    Выпавший в столице снег мешает движению транспорта. Фото © VK / Татьяна Дубровина

Очередь на остановке общественного транспорта. Фото © VK / Балашиха | Бла-Блашиха онлайн

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Кстати, непростая ситуация сложилась и у пассажиров общественного транспорта. Многие автобусы сегодня едут медленнее обычного из-за снега, а на остановках собирается целая очередь, например, как произошло в Балашихе.

Также из-за снегопада более 50 рейсов задержано или отменено в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.

  • Питомцы москвичей радуются выпавшему снегу. Фото © VK / Дмитрий Косолапов
    Питомцы москвичей радуются выпавшему снегу. Фото © VK / Дмитрий Косолапов
  • Питомцы москвичей радуются выпавшему снегу. Фото © VK / Дмитрий Косолапов
    Питомцы москвичей радуются выпавшему снегу. Фото © VK / Дмитрий Косолапов
  • Снегопад превратил Москву в сказочный город. Фото © VK / Дмитрий Косолапов
    Снегопад превратил Москву в сказочный город. Фото © VK / Дмитрий Косолапов

Питомцы москвичей радуются выпавшему снегу. Фото © VK / Дмитрий Косолапов

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Однако есть и те, кто не теряет веру в чудеса и продолжает мыслить позитивно. Несмотря на все происшествия, до последнего радуются выпавшему снегу, который и правда будто перенёс столицу в настоящую сказку.

"На дворе настоящая, русская, пушистая, чистенькая, с коркой льда под снежной шубой зима. И это здорово!" — пишут пользователи в соцсетях.

Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре в ближайшие дни

Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре в ближайшие дни

А ранее Лайф писал, что жителей Южного Урала, юга Свердловской области и Поволжья предупредили о резкой смене погоды. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал, что к концу недели регионы ожидает приход ледяных дождей, которые бушевали в столице.

Обложка ©

Telegram / "ЯП-События"

Николь Вербер

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