Опубликованы видео с последствиями мощного снегопада в Москве, который пришёл на смену дождям

Как и прогнозировали синоптики, на смену тропическим дождям в Москву пришёл сильный снегопад. Столичные улицы и дороги за ночь накрыло белым покрывалом. И пока москвичи радуются предновогодним сугробам, некоторые водители уже ощутили все "прелести" зимы — в столице уже с утра пробки 9 баллов. Кроме того, ситуацию на дорогах усложняют скопления машин, образовавшиеся из-за ДТП.

ДТП из-за сильнейшего снегопада в Москве. Видео © Telegram / SHOT / "ЯП-События" / VK / ЦАО префектура

"На дорогах уже 9 баллов — большая загруженность для утреннего часа пик. Просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях", — предупреждает столичный Дептранс.









Кстати, непростая ситуация сложилась и у пассажиров общественного транспорта. Многие автобусы сегодня едут медленнее обычного из-за снега, а на остановках собирается целая очередь, например, как произошло в Балашихе.

Также из-за снегопада более 50 рейсов задержано или отменено в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.







Однако есть и те, кто не теряет веру в чудеса и продолжает мыслить позитивно. Несмотря на все происшествия, до последнего радуются выпавшему снегу, который и правда будто перенёс столицу в настоящую сказку.

"На дворе настоящая, русская, пушистая, чистенькая, с коркой льда под снежной шубой зима. И это здорово!" — пишут пользователи в соцсетях.