Опубликованы видео с последствиями мощного снегопада в Москве, который пришёл на смену дождям
В Москву на смену тропическим дождям пришёл мощный снегопад
Как и прогнозировали синоптики, на смену тропическим дождям в Москву пришёл сильный снегопад. Столичные улицы и дороги за ночь накрыло белым покрывалом. И пока москвичи радуются предновогодним сугробам, некоторые водители уже ощутили все "прелести" зимы — в столице уже с утра пробки 9 баллов. Кроме того, ситуацию на дорогах усложняют скопления машин, образовавшиеся из-за ДТП.
ДТП из-за сильнейшего снегопада в Москве. Видео © Telegram / SHOT / "ЯП-События" / VK / ЦАО префектура
"На дорогах уже 9 баллов — большая загруженность для утреннего часа пик. Просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях", — предупреждает столичный Дептранс.
Кстати, непростая ситуация сложилась и у пассажиров общественного транспорта. Многие автобусы сегодня едут медленнее обычного из-за снега, а на остановках собирается целая очередь, например, как произошло в Балашихе.
Также из-за снегопада более 50 рейсов задержано или отменено в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Однако есть и те, кто не теряет веру в чудеса и продолжает мыслить позитивно. Несмотря на все происшествия, до последнего радуются выпавшему снегу, который и правда будто перенёс столицу в настоящую сказку.
"На дворе настоящая, русская, пушистая, чистенькая, с коркой льда под снежной шубой зима. И это здорово!" — пишут пользователи в соцсетях.
А ранее Лайф писал, что жителей Южного Урала, юга Свердловской области и Поволжья предупредили о резкой смене погоды. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал, что к концу недели регионы ожидает приход ледяных дождей, которые бушевали в столице.
Telegram / "ЯП-События"