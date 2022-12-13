Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре в ближайшие дни

В Москве в среду, 14 декабря, а также в ночь на четверг ожидается сильный снег и ветер, что приведёт к заносам на дорогах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В среду температурный фон будет ближе к норме… Сильный снег прогнозируется, особенно ночью. Это хорошо, с одной стороны, потому что гололедицы будет меньше. После такого понижения температуры снег её минимизирует, но, поскольку действительно снег сильный и ветер от пяти до десяти метров в секунду, прогнозируются заносы на дорогах", — сказал синоптик в беседе с РИА "Новости".