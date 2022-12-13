Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре в ближайшие дни
Вильфанд предупредил москвичей о сильном снеге и заносах на дорогах в ближайшие дни
В Москве в среду, 14 декабря, а также в ночь на четверг ожидается сильный снег и ветер, что приведёт к заносам на дорогах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В среду температурный фон будет ближе к норме… Сильный снег прогнозируется, особенно ночью. Это хорошо, с одной стороны, потому что гололедицы будет меньше. После такого понижения температуры снег её минимизирует, но, поскольку действительно снег сильный и ветер от пяти до десяти метров в секунду, прогнозируются заносы на дорогах", — сказал синоптик в беседе с РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в результате дождя, который накрыл столицу, высота сугробов снизилась почти вдвое. Ещё вчера утром на главной метеостанции ВДНХ высота сугробов была 20 сантиметров. Сегодня эти показатели составили 12 сантиметров, на Балчуге — 13 сантиметров, в Тушине — 15 сантиметров. Однако в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до семи сантиметров.
АГН "Москва"