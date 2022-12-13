США отправили Киеву энергооборудование на 13 млн долларов, пишут СМИ

США отправили Украине первую партию оборудования для нужд энергетической инфраструктуры, сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации.

В ней находится оборудование общей стоимостью приблизительно 13 миллионов долларов.

В Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать военное присутствие на Украине

Ранее Лайф сообщал, что США решили отправить Киеву средства для укрепления ПВО и противодействия БПЛА. Также, по данным Reuters, Вашингтон намерен отправить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.