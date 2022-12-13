Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 декабря, 02:59

США отправили Киеву энергооборудование на 13 млн долларов, пишут СМИ

Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн

США отправили Украине первую партию оборудования для нужд энергетической инфраструктуры, сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации.

В ней находится оборудование общей стоимостью приблизительно 13 миллионов долларов.

В Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать военное присутствие на Украине

В Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать военное присутствие на Украине

Ранее Лайф сообщал, что США решили отправить Киеву средства для укрепления ПВО и противодействия БПЛА. Также, по данным Reuters, Вашингтон намерен отправить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров