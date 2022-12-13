США отправили Киеву энергооборудование на 13 млн долларов, пишут СМИ
Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн
США отправили Украине первую партию оборудования для нужд энергетической инфраструктуры, сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации.
В ней находится оборудование общей стоимостью приблизительно 13 миллионов долларов.
Ранее Лайф сообщал, что США решили отправить Киеву средства для укрепления ПВО и противодействия БПЛА. Также, по данным Reuters, Вашингтон намерен отправить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.
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