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12 декабря, 20:21

В Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать военное присутствие на Украине

Вашингтон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране", — сказал чиновник журналистам.

Уточнять, означает ли это, что США могут нарастить или, наоборот, сократить численность контингента на Украине, представитель не стал, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Байден заверил, что США не отправляют военных на Украину

Байден заверил, что США не отправляют военных на Украину

Ранее Лайф писал, что в США обеспокоились растущей ценой поддержки Украины. Обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс уверен, что резко растущие расходы на поставки амуниции для ВСУ привлекают к этой теме всё больше общественного внимания.

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Twitter / U.S. Army

Артур Лапсаков

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