В Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать военное присутствие на Украине

Вашингтон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране", — сказал чиновник журналистам.

Уточнять, означает ли это, что США могут нарастить или, наоборот, сократить численность контингента на Украине, представитель не стал, воздержавшись от дальнейших комментариев.