В Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать военное присутствие на Украине
Вашингтон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране", — сказал чиновник журналистам.
Уточнять, означает ли это, что США могут нарастить или, наоборот, сократить численность контингента на Украине, представитель не стал, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Ранее Лайф писал, что в США обеспокоились растущей ценой поддержки Украины. Обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс уверен, что резко растущие расходы на поставки амуниции для ВСУ привлекают к этой теме всё больше общественного внимания.
Twitter / U.S. Army