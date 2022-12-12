В США обеспокоились растущей ценой поддержки Украины

Стоимость оказания военной помощи Украине будет стремительно увеличиваться для США. Об этом заявил обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс. Он также отметил, что резко растущие расходы на поставки амуниции для ВСУ привлекают к этой теме всё больше общественного внимания.

"США уже предоставили Украине почти 32 миллиарда долларов, включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки ещё большего количества военной техники обошлись бы гораздо дороже", — написал Майклс.

Он добавил, что пока не ясно, имеют ли западные сторонники Украины военные запасы и политическую стойкость, чтобы продолжать участвовать в конфликте.