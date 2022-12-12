Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли вне очереди
Представитель Белого дома Кирби не объяснил, почему Грайнер обменяли раньше Фогеля
В Белом доме не стали объяснять журналистам, почему баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли раньше экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, который был осуждён до неё. Комментарий отказался дать координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"В этом конкретном случае существует ограничение. Это всё, что я могу сказать публично", — сказал он в интервью каналу Fox News.
Американские СМИ ранее сообщали, что супруга Фогеля Джейн заявляла о заверениях властей США в продолжении работы над обменом её супруга.
Напомним, в августе прошлого года Марка Фогеля с женой задержали на российской таможне: у них нашли марихуану и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. Этим летом Фогеля в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.
А баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Обоих помиловали перед освобождением.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская