Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли вне очереди

В Белом доме не стали объяснять журналистам, почему баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли раньше экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, который был осуждён до неё. Комментарий отказался дать координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"В этом конкретном случае существует ограничение. Это всё, что я могу сказать публично", — сказал он в интервью каналу Fox News.

Американские СМИ ранее сообщали, что супруга Фогеля Джейн заявляла о заверениях властей США в продолжении работы над обменом её супруга.