Аэропорт Казани закрыли до утра

Из-за сильного ветра и ледяного дождя аэропорт Казани не будет работать до четырёх часов утра 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (боковой ветер с порывами до 15 метров в секунду, переохлаждённые осадки) аэропорт Казань закрыт на приём и выпуск воздушных судов до 04:00 12 декабря", — говорится в телеграм-канале аэропорта.

Там добавили, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Их клиентам будут представлены напитки, питание и размещение в гостинице. За уточняющей информацией призвали обращаться в справочную службу аэропорта.

По данным онлайн-табло, за сутки там задержано около 40 рейсов из Казани. Некоторые были выполнены с задержкой, но есть и отменённые. В аэропорту скопилось много людей, которые ожидали вылета в течение нескольких часов. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку.