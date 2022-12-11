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11 декабря, 20:09

Потерял сознание в ложе прессы: Ещё один журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре

Gulf Times: На ЧМ по футболу в Катаре умер второй журналист - Халид аль-Мисслам

<p>Скончавшийся на ЧМ по футболу в Катаре журналист Халид аль-Мисслам. Фото @ Twitter / <a href="https://twitter.com/FrancoScarsell2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@FrancoScarsell2</a></p>

Скончавшийся на ЧМ по футболу в Катаре журналист Халид аль-Мисслам. Фото @ Twitter / @FrancoScarsell2

Второй журналист скончался на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает местная газета Gulf Times.

Согласно её информации, Халид аль-Мисслам работал фотожурналистом в Al Kass TV. От чего именно он умер, пока неизвестно.

Болельщик сборной Уэльса умер на чемпионате мира в Катаре

Болельщик сборной Уэльса умер на чемпионате мира в Катаре

Ранее американский футбольный обозреватель Грант Валь умер во время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.

Анатолий Симоненко

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