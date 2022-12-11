Потерял сознание в ложе прессы: Ещё один журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре
Gulf Times: На ЧМ по футболу в Катаре умер второй журналист - Халид аль-Мисслам
Скончавшийся на ЧМ по футболу в Катаре журналист Халид аль-Мисслам. Фото @ Twitter / @FrancoScarsell2
Второй журналист скончался на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает местная газета Gulf Times.
Согласно её информации, Халид аль-Мисслам работал фотожурналистом в Al Kass TV. От чего именно он умер, пока неизвестно.
Ранее американский футбольный обозреватель Грант Валь умер во время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.