Болельщик сборной Уэльса умер на чемпионате мира в Катаре
Фанат национальной сборной Уэльса, 62-летний Кевин Дэвис скончался на чемпионате мира в Катаре. По данным СМИ, он умер от естественных причин.
"К сожалению, вчера в Катаре мы потеряли одного из болельщиков. Мы выражаем искренние соболезнования его сыну здесь, в Дохе, и его семье в Уэльсе. Да упокоится он с миром", — сказано в официальном сообщении пресс-службы.
Дэвис был родом из Пембрукшира. На футбольный чемпионат он приехал в компании сына и друзей. Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития подтвердило, что "поддерживает семью британца, погибшего в Катаре".
Сегодня также стало известно, что крупный пожар вспыхнул возле деревни болельщиков в Катаре в субботу днём. В результате ЧП в воздух поднялось огромное облако чёрного дыма, очевидцам удалось заснять это на видео.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Tom Weller