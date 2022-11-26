Болельщик сборной Уэльса умер на чемпионате мира в Катаре

Фанат национальной сборной Уэльса, 62-летний Кевин Дэвис скончался на чемпионате мира в Катаре. По данным СМИ, он умер от естественных причин.

"К сожалению, вчера в Катаре мы потеряли одного из болельщиков. Мы выражаем искренние соболезнования его сыну здесь, в Дохе, и его семье в Уэльсе. Да упокоится он с миром", — сказано в официальном сообщении пресс-службы.

Дэвис был родом из Пембрукшира. На футбольный чемпионат он приехал в компании сына и друзей. Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития подтвердило, что "поддерживает семью британца, погибшего в Катаре".