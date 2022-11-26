Минобороны РФ назвало Джона Болтона соавтором проекта Пентагона о создания биооружия

Соавтором документа о необходимости создания биооружия в целях модернизации американской армии и для обеспечения мирового лидерства страны стал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом сообщил в рамках брифинга Минобороны России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам. Один из них — Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности", — сказал Кириллов.

Генерал-лейтенант также призвал обратить внимание на доклад "Перестройка обороны Америки" от 2000 года, соавтором которого стал Болтон. Кириллов процитировал фрагмент из документа, в котором говорится, что "для достижения позиции мирового лидерства Соединённым Штатам необходимо сохранить превосходство своих вооружённых сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия".

Также согласно докладу об обороне США, "продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определённые генотипы, смогут изменить роль данного вида вооружений — вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике".