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26 ноября, 12:43

Минобороны РФ выяснило, почему Пентагон не размещает свои биолаборатории в США

МО РФ: Высокий риск аварий в биолабораториях США стал причиной их вывода в третьи страны

Причиной выхода биолабораторий США на территорию третьих стран, в том числе и на Украину, стал высокий риск аварийных ситуаций внутри страны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства", — сказал он на брифинге.

По словам Кириллова, этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биолабораторий, а также появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков.

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Ранее Лайф рассказывал, что в университете Бостона был создан возбудитель коронавируса, против которого нет вакцины. Как указал на брифинге генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Минздрав США инициировал проверку, что говорит об отсутствии в стране системы госнадзора за научно-исследовательскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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