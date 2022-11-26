Минобороны РФ выяснило, почему Пентагон не размещает свои биолаборатории в США
МО РФ: Высокий риск аварий в биолабораториях США стал причиной их вывода в третьи страны
Причиной выхода биолабораторий США на территорию третьих стран, в том числе и на Украину, стал высокий риск аварийных ситуаций внутри страны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства", — сказал он на брифинге.
По словам Кириллова, этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биолабораторий, а также появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков.
Ранее Лайф рассказывал, что в университете Бостона был создан возбудитель коронавируса, против которого нет вакцины. Как указал на брифинге генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Минздрав США инициировал проверку, что говорит об отсутствии в стране системы госнадзора за научно-исследовательскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.
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