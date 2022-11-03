Полянский уличил Запад в страхе перед расследованиями по биолабораториям

Запад боится создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Западных коллег, по его словам, не устроило то, что в комиссию должны были бы включить всех членов СБ.

"Мы провели два раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения", — сказал Полянский, которого цитирует РИА "Новости".

Российский дипломат выразил сожаление по факту того, что западные коллеги практически саботировали дискуссию по проекту резолюции. Полянский полагает, что в одностороннем порядке они стремятся принимать решения "за все международное сообщество", и не приемлют иные формы международного сотрудничества. Это связано с тем, что те не отвечают так называемому порядку, основанному на определяемых ими правилах, сказал он.