Веерные отключения пришли в новые регионы Украины
Укрэнерго дало команду на веерные отключения электричества в ряде украинских регионов
Накануне вечером 2 ноября "Укрэнерго" дала распоряжение на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом информирует издание "Страна.ua".
"Укрэнерго" сегодня вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", — сообщает украинское СМИ.
Из-за массовых перебоев с электроэнергией украинцы уже кинулись скупать товары, которые позволят пережить веерные отключения. Наибольший ажиотаж спроса наблюдается на генераторы, зарядные станции, газовые баллоны, свечи, фонари и источники бесперебойного питания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов Вооружённых сил России по всей стране поражено около 40% всей энергетической инфраструктуры. Однако регулярное отключение электричества в домах нравится далеко не всем украинцам. Так, жители Незалежной решили запустить в Сети флешмоб, в котором призвали максимально включать свет в квартирах.
ТАСС / Валерий Матыцин