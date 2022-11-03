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2 ноября, 23:42

Веерные отключения пришли в новые регионы Украины

Укрэнерго дало команду на веерные отключения электричества в ряде украинских регионов

Накануне вечером 2 ноября "Укрэнерго" дала распоряжение на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом информирует издание "Страна.ua".

"Укрэнерго" сегодня вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", — сообщает украинское СМИ.

На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

Из-за массовых перебоев с электроэнергией украинцы уже кинулись скупать товары, которые позволят пережить веерные отключения. Наибольший ажиотаж спроса наблюдается на генераторы, зарядные станции, газовые баллоны, свечи, фонари и источники бесперебойного питания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов Вооружённых сил России по всей стране поражено около 40% всей энергетической инфраструктуры. Однако регулярное отключение электричества в домах нравится далеко не всем украинцам. Так, жители Незалежной решили запустить в Сети флешмоб, в котором призвали максимально включать свет в квартирах.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Юлия Коновалова

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