Веерные отключения пришли в новые регионы Украины

Накануне вечером 2 ноября "Укрэнерго" дала распоряжение на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом информирует издание "Страна.ua".

"Укрэнерго" сегодня вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", — сообщает украинское СМИ.