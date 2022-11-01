"Перехожу на светлую сторону": Взбешённые отключениями электричества украинцы запустили флешмоб
Украинцы в соцсетях устроили флешмоб против Зеленского и собираются включить свет в домах
Жители Украины, недовольные постоянными отключениями электроэнергии, устроили в соцсетях флешмоб против президента страны Владимира Зеленского, угрожая по максимуму использовать электричество в домах.
В соцсетях пользователи делятся фотографиями того, как они намерены включить свет и другие электроприборы в квартирах, а все сообщения сопровождаются хештегом #LightOnZelenskyOff ("Включаем свет — Зеленский прочь").
"Перехожу на светлую сторону", — написала пользовательница Диана Балашова в "Твиттере" и выложила фотографию, где она включает свет в доме.
"На благо Украины", — написала пользовательница с ником Олена Євгенівна, выложив похожий снимок.
"Уходя, уходи", — отметила Novikova Varvara, которая выложила фотографию того, как она включает в розетку зарядку для смартфона.
Отметим, что участники флешмоба предлагают вечером 1 ноября максимально включить свет в своих квартирах, увеличив тем самым нагрузку на подстанции, которые и так потрепало ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
"Мой комфорт дороже амбиций президента", — подчеркнул Roman Vasilchuk.
Ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в ряде регионов страны на фоне повреждения объектов критической инфраструктуры.