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1 ноября, 09:34

"Перехожу на светлую сторону": Взбешённые отключениями электричества украинцы запустили флешмоб

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб против Зеленского и собираются включить свет в домах

Жители Украины, недовольные постоянными отключениями электроэнергии, устроили в соцсетях флешмоб против президента страны Владимира Зеленского, угрожая по максимуму использовать электричество в домах.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями того, как они намерены включить свет и другие электроприборы в квартирах, а все сообщения сопровождаются хештегом #LightOnZelenskyOff ("Включаем свет — Зеленский прочь").

  • Флешмоб, запущенный жителями Украины против Владимира Зеленского. Скриншот © Twitter / DmitrijLyubomir / dizumyhyg
    Флешмоб, запущенный жителями Украины против Владимира Зеленского. Скриншот © Twitter / DmitrijLyubomir / dizumyhyg
  • Флешмоб, запущенный жителями Украины против Владимира Зеленского. Скриншот © Twitter / BalashovaMilan1 / NovikovaVarvar3
    Флешмоб, запущенный жителями Украины против Владимира Зеленского. Скриншот © Twitter / BalashovaMilan1 / NovikovaVarvar3
  • Флешмоб, запущенный жителями Украины против Владимира Зеленского. Скриншот © Twitter / AmbarJianqiang
    Флешмоб, запущенный жителями Украины против Владимира Зеленского. Скриншот © Twitter / AmbarJianqiang

Флешмоб, запущенный жителями Украины против Владимира Зеленского. Скриншот © Twitter / DmitrijLyubomir / dizumyhyg

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"Перехожу на светлую сторону", — написала пользовательница Диана Балашова в "Твиттере" и выложила фотографию, где она включает свет в доме.

"На благо Украины", — написала пользовательница с ником Олена Євгенівна, выложив похожий снимок.

"Уходя, уходи", — отметила Novikova Varvara, которая выложила фотографию того, как она включает в розетку зарядку для смартфона.

Отметим, что участники флешмоба предлагают вечером 1 ноября максимально включить свет в своих квартирах, увеличив тем самым нагрузку на подстанции, которые и так потрепало ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.

"Мой комфорт дороже амбиций президента", — подчеркнул Roman Vasilchuk.

По всей Украине начались аварийные отключения света из-за повреждения оборудования

По всей Украине начались аварийные отключения света из-за повреждения оборудования

Ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в ряде регионов страны на фоне повреждения объектов критической инфраструктуры.

Обложка ©

Twitter / BalashovaMilan1

Артур Белкин

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