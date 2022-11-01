"Перехожу на светлую сторону": Взбешённые отключениями электричества украинцы запустили флешмоб

Жители Украины, недовольные постоянными отключениями электроэнергии, устроили в соцсетях флешмоб против президента страны Владимира Зеленского, угрожая по максимуму использовать электричество в домах.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями того, как они намерены включить свет и другие электроприборы в квартирах, а все сообщения сопровождаются хештегом #LightOnZelenskyOff ("Включаем свет — Зеленский прочь").







"Перехожу на светлую сторону", — написала пользовательница Диана Балашова в "Твиттере" и выложила фотографию, где она включает свет в доме.

"На благо Украины", — написала пользовательница с ником Олена Євгенівна, выложив похожий снимок.

"Уходя, уходи", — отметила Novikova Varvara, которая выложила фотографию того, как она включает в розетку зарядку для смартфона.

Отметим, что участники флешмоба предлагают вечером 1 ноября максимально включить свет в своих квартирах, увеличив тем самым нагрузку на подстанции, которые и так потрепало ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.

"Мой комфорт дороже амбиций президента", — подчеркнул Roman Vasilchuk.