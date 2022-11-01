Россияне выбрали лучших певцов и актёров 2022 года

По результатам опроса среди россиян лучшим певцом 2022 года стал Олег Газманов, а лучшей певицей — Полина Гагарина (по 14%). Среди актёров лидируют Сергей Безруков и Елизавета Боярская, сообщает ВЦИОМ.

В числе любимых исполнителей также оказались Shaman (Ярослав Дронов) — 13%, Николай Басков — 9% и Филипп Киркоров — 8%. Кроме них назвали Григория Лепса, Сергея Лазарева, Николая Расторгуева и Льва Лещенко. При этом за Олега Газманова проголосовали в основном мужчины (17%), а Shaman оказался популярен среди женщин (16%) и россиян в возрасте 35–59 лет (16–17%).

Полина Гагарина (14%) заняла первое место среди лучших исполнительниц, второе досталось Алле Пугачёвой (8%), а третье — Валерии (7%). В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина, София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира.

Актёром года россияне признали Сергея Безрукова (11%), также в тройку лидеров вошли Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Среди других участники опроса назвали Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса. А вот лучшей актрисой стала Елизавета Боярская (6%). Второе место заняла Светлана Ходченкова, а за ней — Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. В числе других актрис — Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова, Мария Куликова.