НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 09:17

Пассажирам самолётов запретили вывозить с Камчатки более 10 кг икры

На Камчатке ввели ограничения на вывоз пассажирами самолётов более 10 кг лососёвой икры

С территории Камчатского края авиапассажирам с сегодняшнего дня запрещено вывозить более десяти килограммов лососёвой икры. Соответствующий эксперимент был введён для снижения браконьерского оборота деликатеса. Ограничения продлятся до 1 августа 2025 года.

"С сегодняшнего дня каждый человек сможет увезти с собой не более десяти килограммов икры непромышленного изготовления, то есть икры, по которой не будет возможности доказать факт её промышленного изготовления", — рассказал ТАСС министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Согласно введённым ограничениям, пассажиры не смогут брать в самолёт более десяти килограммов красной икры без маркировки. Известно, что до введения эксперимента ежегодный объём вывозимой самолётами из Камчатки икры превышал 500 тонн.

Россиянам рассказали о товарах, которые подорожают к Новому году

Россиянам рассказали о товарах, которые подорожают к Новому году

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство Украины приняло постановление о полном запрете экспорта товаров на территорию России до окончания в стране военного положения. Тем самым Киев продолжает усиливать "санкционное давление" на Россию. Экспорт товаров в Россию был остановлен с началом специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров