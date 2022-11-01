Пассажирам самолётов запретили вывозить с Камчатки более 10 кг икры
На Камчатке ввели ограничения на вывоз пассажирами самолётов более 10 кг лососёвой икры
С территории Камчатского края авиапассажирам с сегодняшнего дня запрещено вывозить более десяти килограммов лососёвой икры. Соответствующий эксперимент был введён для снижения браконьерского оборота деликатеса. Ограничения продлятся до 1 августа 2025 года.
"С сегодняшнего дня каждый человек сможет увезти с собой не более десяти килограммов икры непромышленного изготовления, то есть икры, по которой не будет возможности доказать факт её промышленного изготовления", — рассказал ТАСС министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.
Согласно введённым ограничениям, пассажиры не смогут брать в самолёт более десяти килограммов красной икры без маркировки. Известно, что до введения эксперимента ежегодный объём вывозимой самолётами из Камчатки икры превышал 500 тонн.
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