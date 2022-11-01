Боль и онемение: Невролог дала 7 советов трудоголикам и гаджетозависимым, чтобы уберечь кисти рук

Ухудшение зрения, боль в спине и шее, нарушение осанки, ожирение — это всем известные побочные эффекты увлечения гаджетами. Но мало кто задумывается, что, если работать в телефоне или с компьютером больше восьми часов подряд, может возникнуть резкая боль в области кистей рук, с которой не так просто справиться. Об этом читателей Лайфа предостерегла невролог Виктория Толмачева.

"Людям, не выпускающим гаджеты из рук, грозит синдром запястного канала. Он вызывает боль, онемение пальцев и кистей, а иногда и всей руки. Нерв в запястье защемляется или сдавливается. Этот нерв называется срединным — он сообщает мозгу, что "чувствует" рука", — объясняет эксперт.

Неприятные симптомы могут сохраняться довольно долго. Если у некоторых людей они самостоятельно уходят после небольшой гимнастики или перерыва на сон, то бывают случаи, когда боль и онемение остаются навсегда. В конечном итоге у таких пациентов даже возникают проблемы с перемещением пальцев или контролем хвата.

"Ещё одно заболевание, приводящее к нарушению функций кисти, — тендовагинит. Его симптомы — это воспаление и отёк сухожилия, ноющая боль и покраснение кожи. На лечение таких расстройств уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, в редких случаях понадобится несколько лет. Кому-то помогут таблетки и уколы, а кого-то спасёт только операция", — предупреждает невролог.

Избежать проблем, возникающих из-за постоянного пользования гаджетами, помогут простые советы, которыми с удовольствием делится собеседница Лайфа:

используйте эргономичные клавиатуру и мышь,

обязательно делайте перерывы в работе,

не работайте через боль и не терпите неприятные симптомы: обратитесь к врачу,

не лежите в кровати с ноутбуком или телефоном,

если вы были на улице в холодное время года, прогрейте кисти тёплой водой, прежде чем садиться за компьютер,

холодный компресс на кисть вечером поможет лучше таблеток,

выполняйте растяжку кисти и упражнения для укрепления её мышц несколько раз в день.