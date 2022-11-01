TikTok предложил российским сотрудникам переехать в другие страны

Сотрудникам российского офиса TikTok (принадлежит китайскому IT-гиганту ByteDance) предложили переехать в другие страны после объявления в России частичной мобилизации. При этом всем желающим предлагается взять все расходы на себя, а для подписания допсоглашения к трудовому договору вернуться в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей TikTok и бывшего сотрудника компании.

Россиянам предложили три страны для релокации — Казахстан, Армению и Киргизию. Источники РБК уточняют, что в офисе "Тиктока" в России до начала спецоперации работали 200–300 сотрудников, и "какая-то часть из них" физически находилась за рубежом. При этом сейчас, каждый третий работник находится в другой стране, хотя числится как сотрудник российского офиса.

В октябре "Тикток" разрешил российским коллегам работать из любой страны, где у них есть разрешение на трудовую деятельность, но для этого им необходимо подписать допсоглашение. При этом российское юрлицо компании не может обеспечить своим сотрудникам бронь, в связи с чем представители сервиса отметили, что они "обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию".