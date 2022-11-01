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1 ноября, 08:48

TikTok предложил российским сотрудникам переехать в другие страны

РБК: Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в Казахстан, Армению или Киргизию

Сотрудникам российского офиса TikTok (принадлежит китайскому IT-гиганту ByteDance) предложили переехать в другие страны после объявления в России частичной мобилизации. При этом всем желающим предлагается взять все расходы на себя, а для подписания допсоглашения к трудовому договору вернуться в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей TikTok и бывшего сотрудника компании.

Россиянам предложили три страны для релокации — Казахстан, Армению и Киргизию. Источники РБК уточняют, что в офисе "Тиктока" в России до начала спецоперации работали 200–300 сотрудников, и "какая-то часть из них" физически находилась за рубежом. При этом сейчас, каждый третий работник находится в другой стране, хотя числится как сотрудник российского офиса.

В октябре "Тикток" разрешил российским коллегам работать из любой страны, где у них есть разрешение на трудовую деятельность, но для этого им необходимо подписать допсоглашение. При этом российское юрлицо компании не может обеспечить своим сотрудникам бронь, в связи с чем представители сервиса отметили, что они "обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию".

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Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал оценивать действия уезжающих из России строго в правовой плоскости. Законодатели и специалисты в области права предположили, какие именно меры могут применяться в отношении россиян, уехавших за границу после объявления частичной мобилизации.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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