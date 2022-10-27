Эксперты рассказали, какой "сюрприз" подготовили налоговики покинувшим страну россиянам

ФНС может повысить налоги для граждан, работающих дистанционно в других странах и получающих зарплату из России. По мнению экспертов, теперь ряду компаний будет проще избавиться от сотрудников-удалёнщиков. Вот что говорит об этом начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев.

— Новый подход заставит работодателей платить более высокие отчисления за работников, проживающих вне РФ. Но эти выплаты будут производиться за счёт вознаграждения самого работника, а для некоторых компаний проще будет вообще прекратить отношения с иностранными удалёнщиками.