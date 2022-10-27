Эксперты рассказали, какой "сюрприз" подготовили налоговики покинувшим страну россиянам
Аналитик Абелев: Работодателям теперь проще вообще прекратить отношения с иностранными удалёнщиками
ФНС может повысить налоги для граждан, работающих дистанционно в других странах и получающих зарплату из России. По мнению экспертов, теперь ряду компаний будет проще избавиться от сотрудников-удалёнщиков. Вот что говорит об этом начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев.
— Новый подход заставит работодателей платить более высокие отчисления за работников, проживающих вне РФ. Но эти выплаты будут производиться за счёт вознаграждения самого работника, а для некоторых компаний проще будет вообще прекратить отношения с иностранными удалёнщиками.
Согласно действующему законодательству, люди, выехавшие из России в последнее время, в любом случае остаются налоговыми резидентами РФ. Если они получают доходы от российских источников (будь то работа на отечественную компанию или сдача внаём недвижимости), им придётся платить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставкам для резидентов — 13 или 15%. Плюс к этому нужно будет уплатить налоги на доходы от любых зарубежных источников.
ТАСС / Замир Усманов