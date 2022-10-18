За трусость в ответе: Какие проблемы в России могут быть у беглецов от мобилизации Президент России Владимир Путин призвал дать правовую оценку для тех, кто покинул страну после объявления мобилизации. Какие это могут быть меры? 17 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, президент Владимир Путин призвал оценивать действия уезжающих из России строго в правовой плоскости. — Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать, — сказал глава Российского государства.

Законодатели и специалисты в области права предположили, что за меры это могут быть.

Когда придётся отвечать

– Посыл президента вполне понятен. На мой взгляд, с правовой точки зрения относительно скрывающихся от частичной мобилизации всё просто. Повестки направляются тем, кого государство готовило по определённым военным специальностям. И теперь настало время, когда эта подготовка востребована. Соответственно - лица, скрывающиеся от призыва, приносят государству вред и должны за это отвечать, - заявил Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

При этом депутат сделал акцент на том, что уже существующих правовых механизмов для определения меры ответственности, вполне достаточно, пояснив, что в данном контексте речь идёт только о тех, кто выехал из страны именно с целью уклонения от призыва.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Чуть ранее в этом же ключе высказался и пресс-секретарь президента РФ, заметив, что в настоящее время недостатки в работе мобилизационной системы выявлены, и теперь этот механизм приведут в порядок.

— Ситуация с призывом по частичной мобилизации вскрыла сразу несколько проблем, связанных с обменом информации между военкоматами, правоохранителями и налоговиками. Сейчас, после того как Правительство заявило о возможности запуска системы обмена информацией - всё упростится, так как не надо будет тратить время на очный “отсев” тех, кто не подлежит призыву. А вот для тех, кто мобилизации подлежит - вариантов скрыться уже не будет, - пояснил полковник юстиции Алексей Птицын.

Теперь система частичной мобилизации работает так: военкомат выписывает повестку и предпринимает меры для её вручения лично в руки мобилизованному. Отказ от получения для призванного абсолютно не имеет смысла, так как сотрудник военного комиссариата, участковый, почтальон или сотрудник кадровой службы всё равно уже свою функцию оповещения выполнят и просто составят акт об отказе, который будет считаться надлежащим вручением. В случае неявки по повестке без уважительной причины - запрос военкомата попадает к правоохранителям. С этого же момента начинает действовать и ограничение на выезд за границу, даже если повестка фактически не вручена. И это не единственные правовые последствия.

— Попадание в поиск грозит не только неприятностями в виде общения с сотрудниками полиции или остановкой на границе, проблемы могут возникнуть даже при оформлении регистрации по месту жительства. Грань тут очень тонкая. До тех пор, пока повестка не отправлялась, никаких ограничений нет, а вот как только зафиксирована первая неявка либо отказ от получения, сразу возникает состав административного проступка (статья ст. 21.5 КоАП РФ. — Прим. Лайфа), который и даёт основание на применение различного рода принудительных мер, а в крайнем случае даже на привлечение к уголовной ответственности, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Если скрылся за границей

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

После объявления о частичной мобилизации, некоторые мужчины призывного возраста потянулись в другие страны. Ехали в Казахстан, Грузию или Монголию, но кое-кто из беглецов выбрал Турцию, Киргизию и Узбекистан. Как сообщил Лайфу источник в Администрации президента, с начала мобилизации пределы РФ покинуло примерно 700 000 россиян, но кто из этих людей “беглец” от мобилизации, а кто выехал с туристическими целями - подсчитать не представляется возможным.

Для беглецов возникает сразу несколько насущных проблем, первая из которых - это источник дохода. И оказывается, что метод “удаленной” работы тут может не сработать.

Об этом в своих разъяснениях сообщил Роструд - указавший, что законодательство РФ не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с сотрудником, который трудится за пределами РФ.

— В данном случае всё очевидно, при таком "псевдоудалённом" оформлении государство может потерять на налогах и взносах порядка 43% от каждой выплаченной зарплаты. Кроме того вне границ РФ не применяется российское национальное трудовое законодательство, касающееся гарантий прав работников из числа граждан РФ, — пояснил управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров. - Поэтому работодатель вправе уволить дистанционного работника, если он поменял свою локацию (статья 312.8 Трудового Кодекса, прим. Лайфа), а если это выполнено не будет, то правовые последствия наступят уже для работодателя.

Второй проблемой беглецов из России эксперты называют сложности с переводом денег на родину, а такие операции нужны, чтобы избежать проблем с погашением кредитов и оплаты коммунальных платежей. В прошлом главными каналами физлиц для отправки денег в Россию были SWIFT-переводы через банки. Но из-за санкций, введенных Западом в отношении финансового сектора РФ, многие иностранные банки переводы средств в Россию уже не осуществляют, а платёжные системы Visa и Mastercard такие отправления не допускают на системном уровне.

- Если недвижимость в ипотеке и платежи по кредиту не вносятся, то банк вполне может обратить взыскание на залог. Такая же ситуация и с коммуналкой. Правда, единственную квартиру за долги ЖКХ, скорее всего, не заберут, но проблемы с ней возникнуть могут, - пояснил старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов.

В чём проблема "беглецов"

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Депутаты Госдумы говорят, что пока лишение гражданства выглядит жёсткой мерой. О запрете на пересечение границы с Россией речь тоже не идёт. Однако многим беглецам по прибытии в Россию придется ответить на вопросы силовиков.

— Дело ведь не только в гипотетической возможности наказания, а в принципиальном подходе государства к беглецам, - пояснил депутат Михаил Романов. - Надо понимать, что все граждане РФ находятся под российской юрисдикцией. Соответственно совершенные ими правонарушения будут рассматриваться через призму нашего законодательства, включая любые вопросы будь то: неявка по повестке, незаконная трудовая деятельность или уклонение от уплаты налогов. Приедут — будут отвечать ровно в той мере, в какой положено.

С таким разъяснением правовой составляющей согласна и старший партнёр Law group “Юр-интуиция” Наталья Быстрова.

— В настоящее время риски последствий от выезда за границу касаются тех, кто не снялся с воинского учета по месту регистрации и не явился в военкомат по повестке. В гражданско-правовом поле всё не так однозначно, проблемы у беглецов могут быть при неправильном оформлении отношений с работодателем, либо при нарушении выплат по задолженностям, но в этих случаях есть возможность всё урегулировать через суд.

Фото © ТАСС / Максим Шеметов Нужно ли дополнительное наказание для тех, кто скрылся от мобилизации? 0 Да, за это должна быть отдельная ответственность. Нет, существующих норм достаточно. Специального наказания не нужно, но пусть не приезжают. Они трусы и предатели, их нужно лишать гражданства.

Авторы Максим Греков