Песков: Ошибки в ходе частичной мобилизации заметили все

Недостатки в работе мобилизационной системы были выявлены, и теперь этот механизм приведут в порядок. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Определённые ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты", — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли модернизация мобилизационной системы на заседаниях Совбеза.