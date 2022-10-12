Песков: Ошибки в ходе частичной мобилизации заметили все
Недостатки в работе мобилизационной системы были выявлены, и теперь этот механизм приведут в порядок. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Определённые ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты", — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли модернизация мобилизационной системы на заседаниях Совбеза.
Песков также напомнил заявление Верховного главнокомандующего Владимира Путина о том, что проблемы в этой сфере остались бы незамеченными, если бы не сложившаяся ситуация.
Напомним, что ранее президент призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизационных мероприятий и поддержке семей россиян, которые сейчас несут службу. Путин признал, что "бестолковщины" при частичной мобилизации достаточно, но сейчас есть возможность разобраться со всеми проблемами, которые накапливались в этой сфере достаточно долго.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV