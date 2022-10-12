НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 09:07

Песков: Ошибки в ходе частичной мобилизации заметили все

Недостатки в работе мобилизационной системы были выявлены, и теперь этот механизм приведут в порядок. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Определённые ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты", указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли модернизация мобилизационной системы на заседаниях Совбеза.

Песков также напомнил заявление Верховного главнокомандующего Владимира Путина о том, что проблемы в этой сфере остались бы незамеченными, если бы не сложившаяся ситуация.

Путин — о проблемах при частичной мобилизации: К сожалению, бестолковщины достаточно

Путин — о проблемах при частичной мобилизации: К сожалению, бестолковщины достаточно

Напомним, что ранее президент призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизационных мероприятий и поддержке семей россиян, которые сейчас несут службу. Путин признал, что "бестолковщины" при частичной мобилизации достаточно, но сейчас есть возможность разобраться со всеми проблемами, которые накапливались в этой сфере достаточно долго.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров