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12 октября, 09:07

Песков: Россия не хотела что-либо демонстрировать встречей Путина с президентом ОАЭ

Встреча президента Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном не была демонстративной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никому мы ничего не хотели продемонстрировать [этой встречей], нельзя сказать, что это беспрецедентная встреча, потому что прецедент уже был создан", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне в Москве состоялась встреча президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна. Гость российской столицы рассказал коллеге о "позиции Украины по некоторым вопросам". Кроме того, лидеры обсудили действия стран в ОПЕК+. Также Путин подробно рассказал Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну о ситуации на Запорожской АЭС.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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