Песков: Россия не хотела что-либо демонстрировать встречей Путина с президентом ОАЭ
Встреча президента Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном не была демонстративной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Никому мы ничего не хотели продемонстрировать [этой встречей], нельзя сказать, что это беспрецедентная встреча, потому что прецедент уже был создан", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне в Москве состоялась встреча президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна. Гость российской столицы рассказал коллеге о "позиции Украины по некоторым вопросам". Кроме того, лидеры обсудили действия стран в ОПЕК+. Также Путин подробно рассказал Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну о ситуации на Запорожской АЭС.