Песков: Россия не хотела что-либо демонстрировать встречей Путина с президентом ОАЭ

Встреча президента Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном не была демонстративной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никому мы ничего не хотели продемонстрировать [этой встречей], нельзя сказать, что это беспрецедентная встреча, потому что прецедент уже был создан", — отметил представитель Кремля.