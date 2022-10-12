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11 октября, 21:56

Президент ОАЭ рассказал Путину о "позиции Украины по некоторым вопросам"

<p>Президент РФ Владимир Путин с Президентом ОАЭ Мухаммадом Аль Нахайяном. Фото © kremlin.ru</p>

Президент РФ Владимир Путин с Президентом ОАЭ Мухаммадом Аль Нахайяном. Фото © kremlin.ru

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид аль-Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам. Об этом сообщило госагентство новостей ОАЭ WAM.

"ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид аль-Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", — говорится в сообщении агентства по итогам визита аль-Нахайяна в Россию.

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Лайф рассказывал, что встреча Путина с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом аль-Нахайяном состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Речь в ходе переговоров в том числе шла о ситуации на мировом нефтяном рынке.

Андрей Григорьев

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