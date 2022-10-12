Президент ОАЭ рассказал Путину о "позиции Украины по некоторым вопросам"

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид аль-Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам. Об этом сообщило госагентство новостей ОАЭ WAM.

"ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид аль-Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", — говорится в сообщении агентства по итогам визита аль-Нахайяна в Россию.