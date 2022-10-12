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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 21:49
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Украина получила от США ещё четыре установки HIMARS

Глава Минобороны Украины: США передали ещё четыре установки РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины получили от США ещё четыре установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнёров прибыли", написал он в "Твиттере".

Министр обороны Украины счёл это "отличной новостью" в преддверии встречи на базе Рамштайн, куда он отправится 12 октября. Там проходят переговоры так называемой Контактной группы по обороне Украины, где обсуждают поставку вооружения Киеву.

ВСУ начали применять новый тип ракет для американских HIMARS
ВСУ начали применять новый тип ракет для американских HIMARS

Ранее Лайф сообщал о том, что авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад боеприпасов к системам залпового огня HIMARS американского производства, расположенный в ДНР.

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Wikipedia / Генеральный штаб ВСУ

Андрей Григорьев
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