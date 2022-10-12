Украина получила от США ещё четыре установки HIMARS
Глава Минобороны Украины: США передали ещё четыре установки РСЗО HIMARS
Вооружённые силы Украины получили от США ещё четыре установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.
"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнёров прибыли", — написал он в "Твиттере".
Министр обороны Украины счёл это "отличной новостью" в преддверии встречи на базе Рамштайн, куда он отправится 12 октября. Там проходят переговоры так называемой Контактной группы по обороне Украины, где обсуждают поставку вооружения Киеву.
Ранее Лайф сообщал о том, что авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад боеприпасов к системам залпового огня HIMARS американского производства, расположенный в ДНР.
Wikipedia / Генеральный штаб ВСУ