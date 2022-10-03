ВСУ начали применять новый тип ракет для американских HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ применили новый тип ракет для HIMARS
Вооружённые силы Украины начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский. По его словам, именно ими сегодня был атакован Старобельск.
Обломки M30A1 GMLRS. Фото © Представительство ЛНР в СЦКК
"Это второй населённый пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельске", — сообщил РИА "Новости" офицер.
А ранее союзные войска отразили попытку наступления ВСУ на Донецком направлении. В результате контрнаступления в районе населённого пункта Первомайское было уничтожено свыше ста украинских военнослужащих.
Представительство ЛНР в СЦКК