ВСУ начали применять новый тип ракет для американских HIMARS

Вооружённые силы Украины начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский. По его словам, именно ими сегодня был атакован Старобельск.

"Это второй населённый пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельске", — сообщил РИА "Новости" офицер.