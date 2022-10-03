В Ленобласти открыли курсы по оказанию первой помощи для добровольцев и мобилизованных

В Ленинградской области открылись курсы военно-полевой медицины для добровольцев, мобилизованных и медиков, собирающихся отправиться в зону проведения СВО. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Курсы подготовки в Ленинградской области. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На практических занятиях делается всё, чтобы приблизить их к обстановке реальной зоны боевых действий: на полигоне слышны крики и выстрелы, а из "раненых" льются литры искусственной крови, для имитации которой используется краска. Однако перед этим курсанты проходят двадцать часов теории и ещё девять практики в закрытом помещении. При этом инструкторы принципиально не используют манекены, отдавая эту роль живым людям.

"Он (инструктор. — Прим. Лайфа) отыгрывает специальные стрессовые реакции, которые у раненых в большинстве случаев встречаются. К примеру, острая стрессовая реакция, например, агрессия, которую он выплёскивает бурно. Например, ступор, когда он просто лежит — никуда не подвинуться, не выполнить приказы", — рассказал ректор Региональной академии тактической медицины и первой помощи Даниил Данилов.

По словам курсантов, такие методы эффективны. Один из учащихся — Вячеслав Трусов, имеющий специальность командира боевых машин пехоты. Повестка ему ещё не пришла, однако он решил заранее подготовиться к потенциальной мобилизации.

"Очень доходчиво усваивается. Как видите, на нас краски не пожалели, потому что медленно вязали жгуты — сами виноваты. Нас инструктора обливали. Сложнее, во-первых, потому что ты повязал этот жгут в спокойной обстановке и у тебя всё сухонько. А тут раз, берёшь, у тебя из перчаток выскальзывает, узел не связать, и это сложно", — рассказал он.

Каждый прошедший курсы получит соответствующий документ и в будущем сможет дослужиться до военно-учётной специальности стрелок-санитар.