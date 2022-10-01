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1 октября, 08:09

Стрельба из пулемётов и гранатомётов: Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР

Народная милиция ДНР показала видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне

Народная милиция ДНР показала видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне перед отправкой к месту дислокации. Как рассказали в пресс-службе, бойцы, в частности, осваивают стрельбы из автоматов, пулемётов, а также противотанковых гранатомётов.

Подготовка мобилизованных военнослужащих из Российской Федерации. Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Кроме того, бойцы занимаются метанием ручных боевых гранат и вспоминают алгоритмы оказания первой медицинской помощи. Судя по обнародованным кадрам, мужчины обеспечены всем необходимым.

"Проходим военную службу здесь. Всё хорошо у нас. Не унываем, всё нормально. В данный момент проходим огневую подготовку, тактическую подготовку, трудимся", — признался мобилизованный военнослужащий Николай.

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Обложка ©

Кадр из видео / t.me / Народная милиция ДНР

Оксана Попова

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