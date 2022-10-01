Стрельба из пулемётов и гранатомётов: Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР
Народная милиция ДНР показала видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне
Народная милиция ДНР показала видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне перед отправкой к месту дислокации. Как рассказали в пресс-службе, бойцы, в частности, осваивают стрельбы из автоматов, пулемётов, а также противотанковых гранатомётов.
Подготовка мобилизованных военнослужащих из Российской Федерации. Видео © t.me / Народная милиция ДНР
Кроме того, бойцы занимаются метанием ручных боевых гранат и вспоминают алгоритмы оказания первой медицинской помощи. Судя по обнародованным кадрам, мужчины обеспечены всем необходимым.
"Проходим военную службу здесь. Всё хорошо у нас. Не унываем, всё нормально. В данный момент проходим огневую подготовку, тактическую подготовку, трудимся", — признался мобилизованный военнослужащий Николай.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Так, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в ВС РФ, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Кадр из видео / t.me / Народная милиция ДНР