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Опубликовано 1 октября 2022, 08:09
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Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР

Народная милиция ДНР показала видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне

Народная милиция ДНР показала видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне перед отправкой к месту дислокации. Как рассказали в пресс-службе, бойцы, в частности, осваивают стрельбы из автоматов, пулемётов, а также противотанковых гранатомётов.

Подготовка мобилизованных военнослужащих из Российской Федерации. Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Кроме того, бойцы занимаются метанием ручных боевых гранат и вспоминают алгоритмы оказания первой медицинской помощи. Судя по обнародованным кадрам, мужчины обеспечены всем необходимым.

"Проходим военную службу здесь. Всё хорошо у нас. Не унываем, всё нормально. В данный момент проходим огневую подготовку, тактическую подготовку, трудимся", — признался мобилизованный военнослужащий Николай.

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Ранее президент России Владимир Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Так, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в ВС РФ, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.


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Кадр из видео / t.me / Народная милиция ДНР

Оксана Попова
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