Народная милиция ДНР показала видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне перед отправкой к месту дислокации. Как рассказали в пресс-службе, бойцы, в частности, осваивают стрельбы из автоматов, пулемётов, а также противотанковых гранатомётов.

Подготовка мобилизованных военнослужащих из Российской Федерации. Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Кроме того, бойцы занимаются метанием ручных боевых гранат и вспоминают алгоритмы оказания первой медицинской помощи. Судя по обнародованным кадрам, мужчины обеспечены всем необходимым.

"Проходим военную службу здесь. Всё хорошо у нас. Не унываем, всё нормально. В данный момент проходим огневую подготовку, тактическую подготовку, трудимся", — признался мобилизованный военнослужащий Николай.