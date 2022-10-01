Фармацевты попросили бронь от мобилизации

Ассоциация независимых аптек направила обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Авторы послания просят ввести для фармацевтов бронь от частичной мобилизации. По их мнению, отправка работников отрасли для участия в спецоперации на Украине может грозить закрытием аптек и проблемами с поставкой лекарств в регионы. Об этом пишут "Известия".

Нередко в аптеках владелец лицензии является не только заведующим, но и сотрудником, он сам обслуживает покупателей, отмечается в обращении. Среди фармацевтов и провизоров есть как мужчины, так и женщины, подпадающие под мобилизацию, приводит газета выдержки из послания.

Авторы обращения считают, что в случае призыва фармацевтов в рамках частичной мобилизации аптеки будут попросту закрываться, поскольку быстрой замены им не найти: в отрасли дефицит кадров.