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30 сентября, 22:14

Фармацевты попросили бронь от мобилизации

Ассоциация независимых аптек призвала вывести аптекарей из-под мобилизации

Ассоциация независимых аптек направила обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Авторы послания просят ввести для фармацевтов бронь от частичной мобилизации. По их мнению, отправка работников отрасли для участия в спецоперации на Украине может грозить закрытием аптек и проблемами с поставкой лекарств в регионы. Об этом пишут "Известия".

Нередко в аптеках владелец лицензии является не только заведующим, но и сотрудником, он сам обслуживает покупателей, отмечается в обращении. Среди фармацевтов и провизоров есть как мужчины, так и женщины, подпадающие под мобилизацию, приводит газета выдержки из послания.

Авторы обращения считают, что в случае призыва фармацевтов в рамках частичной мобилизации аптеки будут попросту закрываться, поскольку быстрой замены им не найти: в отрасли дефицит кадров.

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Ранее Лайф сообщал о том, что бронь от частичной мобилизации выдаётся только штатным сотрудникам предприятия. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Работники, оформленные по договору гражданско-правового характера (ГПХ), подлежат призыву.

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Pixnio

Илья Суриков

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