Байден утвердил выделение Украине ещё $12,4 миллиарда
Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства на новый период. В этом документе в числе прочего говорится о выделении ещё 12,4 миллиарда долларов на помощь Украине.
Дополнительные деньги, которые США планируют выделить Украине в рамках новой инициативы, пойдут на поддержку работы правительства, военную помощь, миссии американских военных в Европе и другое.
Как рассказывал Лайф, накануне Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах и поддержат попытки Киева восстановить контроль над бывшими регионами, которые по итогам референдумов вошли в состав России.
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Flickr / whitehouse