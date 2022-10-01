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30 сентября, 21:40

Байден утвердил выделение Украине ещё $12,4 миллиарда

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства на новый период. В этом документе в числе прочего говорится о выделении ещё 12,4 миллиарда долларов на помощь Украине.

Дополнительные деньги, которые США планируют выделить Украине в рамках новой инициативы, пойдут на поддержку работы правительства, военную помощь, миссии американских военных в Европе и другое.

В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет

В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет

Как рассказывал Лайф, накануне Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах и поддержат попытки Киева восстановить контроль над бывшими регионами, которые по итогам референдумов вошли в состав России.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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