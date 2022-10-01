"Умоляла остановиться": Украинская беженка раскрыла подробности отношений с бросившим её британцем

Беженка с Украины София Каркадым раскрыла подробности отношений с британцем, который её бросил (а перед этим ради неё оставил семью). 22-летняя девушка рассказала, что возлюбленный якобы относился к ней как к девочке на побегушках и целые дни проводил в компьютере.

По словам украинки, мужчина днями напролёт играл в азартные онлайн-игры и спускал там большие деньги. Продукты и счета якобы она оплачивала сама из пособия. На ней же было и всё домашнее хозяйство, сообщает The Sun. Беженка пожаловалась, что сейчас осталась "с разбитым сердцем и без гроша в кармане".

"Я умоляла его остановиться, но он не прекращал и говорил, что ему нравится спускать деньги в казино", — заверила девушка.