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30 сентября, 21:08

"Умоляла остановиться": Украинская беженка раскрыла подробности отношений с бросившим её британцем

Беженка с Украины София Каркадым пожаловалась на плохое отношение бросившего её британца

<p>Беженка с Украины София Каркадым. Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/19949434/ukrainian-refugee-dumped-brit-boyfriend/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Sun</a> / NB PRESS LTD</p>

Беженка с Украины София Каркадым. Фото © The Sun / NB PRESS LTD

Беженка с Украины София Каркадым раскрыла подробности отношений с британцем, который её бросил (а перед этим ради неё оставил семью). 22-летняя девушка рассказала, что возлюбленный якобы относился к ней как к девочке на побегушках и целые дни проводил в компьютере.

По словам украинки, мужчина днями напролёт играл в азартные онлайн-игры и спускал там большие деньги. Продукты и счета якобы она оплачивала сама из пособия. На ней же было и всё домашнее хозяйство, сообщает The Sun. Беженка пожаловалась, что сейчас осталась "с разбитым сердцем и без гроша в кармане".

"Я умоляла его остановиться, но он не прекращал и говорил, что ему нравится спускать деньги в казино", — заверила девушка.

Она ещё и пьющая: Экс-жена отреагировала на расставание британца с украинкой-разлучницей

Она ещё и пьющая: Экс-жена отреагировала на расставание британца с украинкой-разлучницей

Ранее Лайф писал, что британец расстался с украинкой, ради которой бросил жену, после её вспышки ярости с метанием ножа. Мужчина признался, что сначала влюбился в девушку, однако потом увидел в ней другую сторону, с которой не смог смириться. Он отметил, что украинка агрессивно себя вела и была неадекватной, когда употребляла алкоголь. Сейчас украинская беженка живёт в специальном кризисном центре.

Илья Суриков

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