Британец расстался с украинкой, ради которой бросил жену, после её вспышки ярости с метанием ножа

Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью ради 22-летней украинской беженки Софии Каркадым, расстался с новой возлюбленной. Они уже не живут вместе. Об этом пишет Daily Mail. Мужчина признался, что сначала влюбился в девушку, однако потом увидел в ней другую сторону, с которой не смог смириться. Он отметил, что украинка агрессивно себя вела и была неадекватной, когда употребляла алкоголь.

"Она стала злой. В субботу вечером, когда мы отмечали моё 30-летие, она взяла нож и несколько раз ударила по стене. Я действительно испугался, и у меня не было выбора, кроме как вызвать полицию. Я не рад этому, но я всерьёз опасался за свою безопасность", — приводит слова Гарнетта британское издание.

Кроме того, мужчина добавил, что София пыталась с ним помириться — девушка признавалась ему в любви, но он всё равно отказал ей. По словам жителя Британии, он больше не мог терпеть агрессию и оскорбления со стороны украинки.