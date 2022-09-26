Рэпер Птаха обещал не сбегать и не прятаться после получения повестки: Мой дом без боя не сдам
Рэпер Птаха обещал не бегать от мобилизации и поехать на СВО в случае получения повестки
Российский рэп-исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, заявил, что не будет бегать от возможной повестки по частичной мобилизации, а также о готовности отправиться в зону специальной операции на Украине. Об этом сам артист рассказал телеграм-каналу SHOT.
Рэпер Птаха заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине. Видео © Telegram / SHOT
"Если мне придёт повестка, я прятаться не буду. Я не поеду в другую страну, не поменяю себе паспорт, не буду, как собака сутулая с поджатым хвостом, щемиться. Это мой дом, это моя страна. Здесь живёт моя семья, я здесь вырос. Здесь моё прошлое и будущее. И как бы, блин, я без боя не сдам. Поэтому, если придёт повестка, пойду воевать. Как и всё мое окружение, с которым я разговаривал", — заявил Нуриев.
Ранее о своей готовности отправиться в зону СВО заявил боец ММА Владимир Минеев. По его словам, он уже получил повестку и не собирается бегать от призыва.
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