"Кто еды даст, тот ему и хозяин": Физиономист считал по лицу ижевского убийцы надлом и доверчивость
Физиономист Воеводин считал по лицу ижевского убийцы надлом и доверчивость
Артём Казанцев. Фото © LIFE
Артём Казанцев, убивший 15 человек в ижевской школе, имел заниженную самооценку и зависел от чужого мнения, поэтому на преступление его кто угодно мог подтолкнуть. Об этом Лайфу рассказал физиономист Олег Воеводин, изучив черты лица преступника.
"Он ведомый на все 100%, полная ведомость. С детства трус по натуре, настроение переменчивое, то буду, то через пять минут не хочу. Оптимист с пессимистом в одном лице — качели внутри него. Чрезмерно открыт людям, доверчивый, как собака, — кто еды даст, тот ему и хозяин", — пояснил специалист.
По мнению эксперта, на формировании характера могли сказаться отношения между родителями. Возможно, преступнику в детстве не хватало внимания отца. Психика у Казанцева явно надломлена, уверен физиономист. Ухудшить состояние мог удар головой или сотрясение, добавил он.
"С раннего детства это маменькин сынок в прямом смысле слова. Да, он непредсказуемый, то одно, то другое. Также мы здесь видим заниженную самооценку. Если мы говорим о таком понятии, как иметь стержень, то здесь с раннего детства этот стержень надломлен", — заключил Воеводин.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. По последним данным СК РФ, погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.