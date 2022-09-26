"Кто еды даст, тот ему и хозяин": Физиономист считал по лицу ижевского убийцы надлом и доверчивость

Артём Казанцев, убивший 15 человек в ижевской школе, имел заниженную самооценку и зависел от чужого мнения, поэтому на преступление его кто угодно мог подтолкнуть. Об этом Лайфу рассказал физиономист Олег Воеводин, изучив черты лица преступника.

"Он ведомый на все 100%, полная ведомость. С детства трус по натуре, настроение переменчивое, то буду, то через пять минут не хочу. Оптимист с пессимистом в одном лице — качели внутри него. Чрезмерно открыт людям, доверчивый, как собака, — кто еды даст, тот ему и хозяин", — пояснил специалист.

По мнению эксперта, на формировании характера могли сказаться отношения между родителями. Возможно, преступнику в детстве не хватало внимания отца. Психика у Казанцева явно надломлена, уверен физиономист. Ухудшить состояние мог удар головой или сотрясение, добавил он.