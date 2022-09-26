СК: Открывший стрельбу в ижевской школе был одет в майку с нацистской символикой
Работа силовиков на месте стрельбы в школе Ижевска. Фото © LIFE
Мужчина, открывший стрельбу в школе № 88 в Ижевске, был одет в чёрную майку с нацистской символикой, об этом сообщили в СК РФ.
"Нападавший покончил с собой. Он был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нём не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей. На данный момент известно о девяти жертвах.
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