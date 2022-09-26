СК: Открывший стрельбу в ижевской школе был одет в майку с нацистской символикой

Мужчина, открывший стрельбу в школе № 88 в Ижевске, был одет в чёрную майку с нацистской символикой, об этом сообщили в СК РФ.

"Нападавший покончил с собой. Он был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нём не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", — говорится в сообщении.