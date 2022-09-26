Число погибших в результате стрельбы в ижевской школе увеличилось до девяти
Девять человек, по предварительным данным, стали жертвами стрельбы в ижевской школе № 88. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обстановка у школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба. Видео © LIFE
"По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них — два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей.
LIFE