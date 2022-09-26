Михеев получил травму в дебютной игре за "Ванкувер Кэнакс"

Российский форвард команды НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Илья Михеев травмировался в дебютном матче за новую команду. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

27-летний хоккеист получил повреждение во время предсезонного матча против "Калгари Флэймз" (2:3). Россиянин покинул лёд во втором периоде после столкновения с защитником соперников Николасом Мелошем.