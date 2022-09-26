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26 сентября, 08:40

Путин напомнил Европе, что к РФ нужно относиться с уважением

Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"[Будущее Европы] вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им ещё надо? Просто надо принимать ответственные решения", — отметил Лукашенко.

[надо] с уважением к нам относиться", — добавил Путин.

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А ранее в ходе обращения к нации Владимир Путин заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. И такие планы вынашиваются давно, подчеркнул глава государства.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александра Вишнякова

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