МВД: Шесть человек погибло и 20 пострадало в результате стрельбы в школе в Ижевске
Кадры с места трагедии. Обложка © LIFE
Шесть человек погибло и около 20 пострадало в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Такие данные приводит УМВД по Удмуртской Республике.
"На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его (устроившего нападение. — Прим. Лайфа) действий. Информация уточняется", — сказано в сообщении.
Полицейские уже обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу, — он покончил с собой.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей.