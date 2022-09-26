МВД: Шесть человек погибло и 20 пострадало в результате стрельбы в школе в Ижевске

Шесть человек погибло и около 20 пострадало в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Такие данные приводит УМВД по Удмуртской Республике.

"На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его (устроившего нападение. — Прим. Лайфа) действий. Информация уточняется", — сказано в сообщении.