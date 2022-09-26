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26 сентября, 08:25
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МВД: Шесть человек погибло и 20 пострадало в результате стрельбы в школе в Ижевске

<p>Кадры с места трагедии. Обложка © LIFE</p>

Кадры с места трагедии. Обложка © LIFE

Шесть человек погибло и около 20 пострадало в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Такие данные приводит УМВД по Удмуртской Республике.

"На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его (устроившего нападение. — Прим. Лайфа) действий. Информация уточняется", — сказано в сообщении.

Полицейские уже обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу, — он покончил с собой.

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей.

Оксана Попова

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