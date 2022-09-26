В Минске ответили на вопрос о размещении в Белоруссии ядерного оружия

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не исключил и "иных вариантов" расширения ядерного потенциала республики помимо переоборудования самолётов. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости", комментируя недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что боевые самолёты республики теперь способны нести ядерное оружие. По словам Макея, дальнейшие шаги Минска в этом направлении зависят от поведения Запада.

"На сей счёт наши президенты тоже высказались некоторое время назад и о том, что определённые типы самолётов будут модернизированы и оснащены в том числе соответствующими средствами доставки ядерного оружия. Не исключены и иные какие-то варианты", — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, актуален ли вопрос размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.