НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 08:20

В Минске ответили на вопрос о размещении в Белоруссии ядерного оружия

Глава МИД Белоруссии Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования самолётов под ядерное оружие

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не исключил и "иных вариантов" расширения ядерного потенциала республики помимо переоборудования самолётов. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости", комментируя недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что боевые самолёты республики теперь способны нести ядерное оружие. По словам Макея, дальнейшие шаги Минска в этом направлении зависят от поведения Запада.

"На сей счёт наши президенты тоже высказались некоторое время назад и о том, что определённые типы самолётов будут модернизированы и оснащены в том числе соответствующими средствами доставки ядерного оружия. Не исключены и иные какие-то варианты", — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, актуален ли вопрос размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

В Минске ответили на вопрос о возможности удара по Украине

В Минске ответили на вопрос о возможности удара по Украине

Ранее Лукашенко заявил, что нежелание договариваться может привести к ядерной войне. Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас только "ленивый не проводит параллели между событиями XIX и начала XX века с сегодняшним днём". Лукашенко напомнил, что нежелание великих империй договариваться всегда заканчивалось трагически — нашествием Наполеона, двумя войнами и несколькими десятками локальных конфликтов.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров