Лукашенко заявил, что Белоруссия переоборудовала боевые самолёты под ядерное оружие
Белоруссия переоборудовала боевые самолёты, стоящие на вооружении страны, таким образом, что теперь они могут нести ядерное оружие. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Мы когда-то с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолёты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!" — приводит слова белорусского президента БелТА.
Напомним, Лукашенко и Путин договорились о переоборудовании самолётов Су-25 ВВС Белоруссии в ходе переговоров, которые прошли в Санкт-Петербурге в конце июня. Лидеры решили, что работа по доработке боевых машин будет проходить на российских заводах.
ТАСС / Даничев Алексей