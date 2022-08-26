ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС

В результате обстрелов со стороны украинских военных перебита последняя, четвёртая, линия передачи электроэнергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия-1".

"Вчера, насколько мне известно, была перебита четвёртая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <...> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на Украину], нет физической возможности это делать", — объяснил чиновник.