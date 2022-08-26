ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС
В результате обстрелов со стороны украинских военных перебита последняя, четвёртая, линия передачи электроэнергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия-1".
"Вчера, насколько мне известно, была перебита четвёртая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <...> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на Украину], нет физической возможности это делать", — объяснил чиновник.
Накануне на ЗАЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области. После ударов ВСУ на станции произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты и автоматического отключения двух энергоблоков. После их снова запустили.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ