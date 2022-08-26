В Запорожской области заявили, что ЗАЭС не отключалась от сети
Глава ВГА Энергодара Волга: Полного отключения Запорожской АЭС от энергосети не было
Полного отключения от сети Запорожской АЭС не было, электростанция продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"В полной мере, как говорит [президент Украины Владимир] Зеленский, отключения Запорожской АЭС не было. Была просто аварийная нештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории АЭС. АЭС на данный момент работает в штатном режиме", — рассказал он в эфире Первого канала.
Также в штатном режиме и бесперебойно осуществляются и поставки электричества на территорию Украины.
Напомним, ранее оператор украинских АЭС "Энергоатом" сообщал об отключении от сети всех энергоблоков Запорожской атомной электростанции. В компании заявляли, что электропитание объекта обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ