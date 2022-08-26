В Совфеде оценили мечты Украины захватить Крым и создать там базы НАТО
Сенатор Ковитиди оценила мечты Украины захватить Крым и создать там базы НАТО
Украина и Запад видят в Крыме только выгодный военно-стратегический регион, а для России полуостров — это прежде всего сами жители. Об этом Лайфу сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, комментируя заявление экс-замминистра обороны Украины Алины Фроловой о желании Киева разместить там базы НАТО.
"Отличие США, Англии и их союзников от России в том, что Крым для англо-американцев и их союзников всегда был лишь "стратегически выгодный плацдарм для контроля над Чёрным морем". В то время как для России Крым — это люди и будущее их детей, мы исторически родные", — отметила она.
Сенатор напомнила, что Россия обозначила своё присутствие в Крыму тем, что начала строить "школы и больницы, дороги и мосты, высаживать сады, виноградники, заниматься экологией и развитием". Ковитиди подчеркнула, что высказывания украинских властей не заслуживают внимания, тем более что Киев позволил Западу "превратить свою страну в кладбище зарубежных радиационных отходов и большую военную биологическую лабораторию с опытами над гражданским населением".
Как писал Лайф, бывший замминистра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Она добавила, что полуостров — это стратегически выгодный плацдарм для контроля над Чёрным морем.
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ТАСС / Михаил Терещенко