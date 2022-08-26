В Совфеде оценили мечты Украины захватить Крым и создать там базы НАТО

Украина и Запад видят в Крыме только выгодный военно-стратегический регион, а для России полуостров — это прежде всего сами жители. Об этом Лайфу сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, комментируя заявление экс-замминистра обороны Украины Алины Фроловой о желании Киева разместить там базы НАТО.

"Отличие США, Англии и их союзников от России в том, что Крым для англо-американцев и их союзников всегда был лишь "стратегически выгодный плацдарм для контроля над Чёрным морем". В то время как для России Крым — это люди и будущее их детей, мы исторически родные", — отметила она.

Сенатор напомнила, что Россия обозначила своё присутствие в Крыму тем, что начала строить "школы и больницы, дороги и мосты, высаживать сады, виноградники, заниматься экологией и развитием". Ковитиди подчеркнула, что высказывания украинских властей не заслуживают внимания, тем более что Киев позволил Западу "превратить свою страну в кладбище зарубежных радиационных отходов и большую военную биологическую лабораторию с опытами над гражданским населением".